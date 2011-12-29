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货币新闻 | 2011年 12月 29日 星期四 17:10 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--12月29日

路透伦敦12月29日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 370,400 -1,225

锡 11,940 +60

铅 353,250 -2,925

锌 823,525 -1,750

铝 4,969,600 -1,775

镍 90,300 -300

铝合金 142,880 +300

NASAAC 157,960 +520

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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