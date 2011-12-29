〔表格〕LME金属库存最新变化--12月29日

美中关系：美国防部长称目前没有必要在南海采取重大军事行动

路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。