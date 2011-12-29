全球风电市场2013年将面临挑战--咨询机构

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哥本哈根12月28日电---丹麦MAKE咨询公司在研究报告中称，即使美国将优惠政策--生产税收抵免(PTC)的有效期延长至2012年之後，风力发电设备市场在2013年仍将面临困境。
MAKE表示，有关PTC是否会延期或被其他政策取代的不确定性，导致2011和2012年风电建设扎堆，2013年的新开发计划则直线下滑。
MAKE在给付费用户的报告摘要中称，"没有PTC优惠政策，2013年风电装机水平将骤降，美国市场将游走在悬崖边上。"
"即使PTC获得延期，对市场也很可能不会产生明显的影响力，因市场将面临更具挑战性的宏观经济状况：基本需求保持疲软，天然气期货价格低迷不振。即便有PTC政策扶持，火热的市场表现也将在2013年一去不返。"
该公司还表示，分析2012年将竣工项目的公开订单发现，风力发电机制造行业领军企业稳固了他们的市场份额。
MAKE今年3月发布的年度排行榜显示，丹麦风力发电设备制造商Vestas (VWS.CO)以12%的全球市占率攀升至榜首，紧随其後的依次是中国的华锐风电(601558.SS)和美国通用电气(GE.N)。
MAKE称，风力发电设备市场价格自2008年以来一路下滑，但是激进的销售策略可能无法长久维持下去。(完)
--编译：王凤昌 发稿：程芳
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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