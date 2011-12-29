《外汇动态》欧洲开盘:欧元走软,市场关注意大利公债标售结果

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
0755GMT--欧元兑美元EUR=在意大利公债标售前承压,距离近一年低位1.2887美元不远.是次标售将测试国际投资者对欧元区国家公债的青睐度.
欧元兑日圆EURJPY=在清淡交投中下跌0.3%至100.49,逼近10年低位100.35日圆,受到日本散户投资者及出口商卖盘的打压.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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