〔中国债市〕人民币利率互换续盘整,银行忙于准备年底结算无暇交易

路透上海12月29日电---中国人民币利率互换(IRS)周四盘整.临近年末,银行忙于准备年底结算,不愿年前再参与交易,利率互换市场成交极为清淡.

交易员并称,近期政策面相对平稳,市场的利率预期也相对稳定,投机的机会不多,造成IRS报价持续盘整,预计窄幅整理的行情还将延续.

"出来报价的都不多."一银行交易员表示,"年底前估计没什麽行情了,要交易的话,等新年过後再看看."

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.2657/3.4286 2.7492/2.8383 2.6900/2.7850 2.8300/2.9283 2.7767/3.0917

周三 3.1867/3.3233 2.7479/2.8343 2.6986/2.7943 2.8329/2.9300 2.7767/3.0883

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变动 +0.0790/+0.1053 +0.0013/+0.0040 -0.0086/-0.0093 -0.0029/-0.0017 0.0000/+0.0034

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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