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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 16:35 BJT

《外汇动态》欧洲央行隔夜存款规模虽较上日小降,但仍相当可观

0818GMT--欧洲央行(ECB)最新公布的数据显示,欧洲银行业者存入的隔夜存款数额为4,360亿欧元,虽较上日的4,520亿欧元有所下降,但仍相当可观.

部分市场人士把欧元近期重挫归咎於上述数据,因数据暗示出银行正纷纷囤积现金.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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