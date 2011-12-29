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货币新闻 | 2011年 12月 29日 星期四 16:43 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆跌至100.33的10年新低--EBS数据

路透伦敦12月29日电---欧元兑日圆周四创10年新低,主要受到日本散户及出口商的抛盘打压,在意大利今日稍晚标售公债前,投资人对於欧元的前景感到不安.

欧元兑日圆EURJPY=在电子交易平台EBS跌至100.33日圆,创2001年6月以来新低.多位交易商表示,100日圆处有选择权障碍,料将提供欧元支撑.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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