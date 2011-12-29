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市场报道 | 2011年 12月 29日 星期四 16:46 BJT

《外汇动态》美元/挪威克朗反弹,据称挪威出口商增加对冲仓位

0826GMT---挪威出口商收到了迟来的圣诞节礼物.美元反弹,使美元/挪威克朗NOK=升至6.00上方.尽管市况清淡,据称周四有挪威业者对冲美元应收账款的强劲需求.(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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