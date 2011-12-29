〔背景资料〕中国近两年涉及外商投资的主要政策一览

(此篇背景资料可搭配阅读:《中国政策焦点》借外资"东风"开拓高新领域,步步为营"调结构"[ID:nCN1311794])

路透北京12月29日电---调结构是中国"十二五"规划的重中之重.最新公布的外商投资指导目录扩大鼓励类范围,减少限制类和禁止类条目,即凸显中国欲借外资"东风"进军高新技术领域,实现从"世界加工厂"向"世界工厂"转型的渴望.

相较五年前的旧版本,将於明年1月30日起施行的外商投资新目录无疑体现出更强的政策导向性.其中明确高端制造业为鼓励外商投资的重点领域,服务业和战略新兴产业方面亦有调整.

中国已成为全球第二大引资国.近两年,中国政府持续推出新政,完善外商投资相关规则和优化投资环境的同时,亦对外资安全审查和人民币回流等敏感问题作出规范.

以下为中国最近两年涉及外商投资的主要相关政策背景:

* 2011年12月29日

中国国家发改委和商务部联合发布《外商投资产业指导目录(2011年修订)》,自2012年1月30日起执行,其中明确高端制造业成为鼓励外商投资的重点领域.具体而言包括,考虑汽车产业健康发展的要求,将汽车整车制造条目从鼓励类中删除;并将多晶硅、煤化工等条目从鼓励类删除,以抑制部分行业产能过剩和盲目重复建设;将外商投资医疗机构、金融租赁公司等从限制类调整为允许类等.[ID:nCN1311690]

* 2011年12月

中国商务部外资司副司长苏晶称,商务部近期将进一步完善投资软环境,包括尽快出台新的《外商投资产业指导目录》,引导外商投资中西部地区,并进一步鼓励外国投资者设立股权投资企业.报导还称,商务部正在做专题研究,要进一步鼓励外国投资者设立股权投资企业,引导外商投资合伙制企业良性发展;完善外商投资企业股权出资的法律政策;健全外资并购安全审查机制,使并购安全审查和相关规定更加法制化、透明化.[ID:nCN1290614]

* 2011年12月

为规范外商投资性公司的审批和外汇管理,中国商务部、外汇局下发通知,明确外商投资性公司的境内贷款不得用於境内再投资.[ID:nCN1279926]

* 2011年10月

为扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用范围,中国央行正式明确,境外投资者和银行可办理外商直接投资(FDI)人民币结算业务,此举疏通了人民币回流通道,是人民币国际化的新举措.[ID:nCN1151372]

* 2011年8月

为执行有关进口税收政策,解决各地在执行《关於印发产品全部直接出口的允许类外商投资企业产品出口情况检查暂行办法》过程中遇到的问题,商务部会同相关部门对检查办法进行了修改完善.

* 2011年8月

中国进一步明确对外国投资者并购境内企业的安全审查制度,中国商务部颁布相关正式规定,外国投资者不得以任何方式实质规避并购安全审查,包括但不限於代持、信托等方式.[ID:nCN1927037]

* 2011年2月

商务部发布通知称,根据外商投资企业审批权限的调整原则,投资总额3亿美元以下鼓励类外商投资企业项目确认书由省级商务主管部门按有关法律法规办理.此外,商务部首次对境外人民币回流境内投资问题做出明确规定.境外投资者申请以跨境贸易结算所得人民币及境外合法所得人民币来华投资的,须待商务部外资司批准.

* 2010年11月

为规范房地产市场外资准入和管理,商务部发布通知称,各地商务主管部门要切实加强涉及外汇流入类房地产项目的审查,并会同当地有关部门加强对跨境投融资活动的监控以及对房地产市场风险的防范,抑制投机性投资.

* 2010年6月

商务部发布关於下放外商投资审批权限有关问题的通知称,注册资本3亿美元以下外商投资性公司和资本总额3亿美元以下外商投资创业投资企业、外商投资创业投资管理企业的设立及其变更事项,由地方审批机关负责审批和管理.

* 2010年4月

中国国务院发布有关进一步利用外资的意见,包括支持符合条件的外商投资企业在中国境内公开发行股票、发行企业债和中期票据;并支持A股上市公司引入境内外战略投资者.刊登在中国政府网上的意见并称,鼓励外资以参股、并购等方式参与国内企业改组改造和兼并重组;鼓励外资投向高端制造业、高新技术产业、现代服务业、新能源和节能环保产业.(完)

注:以上资料来源为商务部网站和路透报导.