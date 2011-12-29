〔中国经济〕今年年底城镇登记失业率预计低於4.6%的控制目标--人保部

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透北京12月29日电---中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周四表示,预计到2011年底,中国城镇新增就业有望达到1,200万人以上,城镇登记失业率预计低於4.6%的控制目标.
新华社援引尹蔚民并称,今年年内共有24个省年内调整了最低工资标准,平均增幅为22%.27个省份已发布2011年度工资指导线,基准线多在14%以上.
据人保部此前数据,今年9月底止的城镇登记失业率为4.1%,2010年9月底至今,该数据一直保持在4.1%.
而国务院常务会议讨论通过的《促进就业规划(2011-2015)》月初指出,"十二五"(2011-2015年)时期就业总量压力继续加大,要将城镇登记失业率控在5%以内.[ID:nCN1292122] (完)
--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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