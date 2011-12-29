《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透伦敦12月29日电---以下为纽约梅隆银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:首道支撑1.2890/70(隔夜低点/2011年低点);第二道支撑1.2660(2010年秋末低点).首道阻力1.3060(曾是12月14日低点拉出的趋势线支撑位,已被跌破);第二道阻力1.3230(从2011年1月低点拉出的上升趋势线阻力位).
美元兑日圆:首道支撑76.55(11月低点);第二道支撑75.90(8月低点).首道阻力78.20/30(12月高点/2007年以来的下行趋势线切入位);第二道阻力78.30(2007年以来的下行趋势线切入位).
英镑/美元:首道支撑1.5420/10(11月/12月低点);第二道支撑1.5100(2009年1月起不断缩窄的区间的底部).首道阻力1.5770(12月高位);第二道阻力1.6165(10月高位).(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
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人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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