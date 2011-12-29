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市场报道 | 2011年 12月 29日 星期四 17:10 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月29日电---以下为纽约梅隆银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:首道支撑1.2890/70(隔夜低点/2011年低点);第二道支撑1.2660(2010年秋末低点).首道阻力1.3060(曾是12月14日低点拉出的趋势线支撑位,已被跌破);第二道阻力1.3230(从2011年1月低点拉出的上升趋势线阻力位).

美元兑日圆:首道支撑76.55(11月低点);第二道支撑75.90(8月低点).首道阻力78.20/30(12月高点/2007年以来的下行趋势线切入位);第二道阻力78.30(2007年以来的下行趋势线切入位).

英镑/美元:首道支撑1.5420/10(11月/12月低点);第二道支撑1.5100(2009年1月起不断缩窄的区间的底部).首道阻力1.5770(12月高位);第二道阻力1.6165(10月高位).(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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