〔中国数据〕12月汇丰PMI回升但仍在荣枯线下方,政策有望趋松(更新版)

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* 12月汇丰中国制造业PMI终值回升至48.7

* 整体新业务连续两月下滑,拖累制造业产出

* 应在财政和货币政策方面采取更积极的行动

路透北京12月30日电---汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)回升,但仍位於50下方的萎缩区间.在中国内外需疲弱影响,市场预期宏观政策将进一步稳中趋松.

汇丰(HSBC)周五发布新闻稿称,汇丰中国12月制造业PMI终值为48.7.低於初值49.0.该数值11月大幅降至47.7,创32个月新低.

汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌表示,"尽管(制造业)放缓的步伐已有所止住,但外需疲弱的影响开始显现,再加上房地产市场继续调整,这就要求在财政和货币政策方面采取更积极的行动,在物价快速下滑的情况下更应如此."

"只要未来几月政策放松的效果能显现,经济硬着陆就能避免."他说道.

PMI调查显示,12月中国制造业产出继续下降,但降幅轻微.厂商减产的原因,普遍与新接业务减少有关.新订单指数虽从上月的45升至46.9,但仍显示新业务有实质减幅,反映海内外市场需求疲软.

中国央行自12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.

而中国11月CPI增幅连续第四个月回落,笼罩经济逾一年之久的通胀阴霾终於渐行渐远,为政策调整提供空间.工业和投资继续平稳回落,消费小幅回升,实体经济虽无"硬着陆"之虞,但亦需要政策进一步放松.

欲浏览中国12月汇丰PMI图表,请点选链接:(r.reuters.com/jes75s)

**新接出口业务连增两月後下滑**

值得注意的是,在连增两月後,新接出口业务在12月份出现下降,关於出口订单量下降的原因,受访企业普遍表示与海外需求疲软有关.

由於新接业务的下滑速度超过产出的调整步伐,导致成品库存在17个月以来首次出现积压,经季节性调整的12月成品库存指数高於50.0,在去年7月以来首次超过临界值.

另一方面,随着通胀得到一定程度的控制,投入成本明显回落,制造商也相应降低了产品价格.

新闻稿称,综观第四季度,经季节性调整的投入价格指数的平均值在2009年第二季以来为最低.20%的调查样本显示月内投入品价格下降,原因普遍是原材料成本环比回落.

经季节性调整的出厂价格指数连续第二个月低於50.0临界值,并且显示降价幅度明显.降价原因主要是投入成本下降,部分厂商还提到竞争压力等因素.

此外,12月中国制造业的采购活动环比减少,约21%的调查样本显示月内采购量下降.

PMI是一个建基於五个单项指标的综合指数,高於50为扩张,低於50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.

中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)将於1月1日(周日)公布,接受路透调查的多数分析师预计,该指数虽较上月有所回升,但仍处於荣枯分水岭线50下方,显示在内外需不振的夹击下,国内制造业扩张动力依然不足,对中国经济的担忧难以缓解. [ID:nCN1309962] (完)