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货币新闻 | 2011年 12月 29日 星期四 18:34 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两个半月低点,美元普遍走强

路透伦敦12月29日电---英镑GBP=D4兑普遍走强的美元周四触及两个半月低点,因有中长期投资大户卖盘及模型相关基金抛压而延续跌势.

英镑日内下跌0.3%至1.5397美元,为10月初以来最低.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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