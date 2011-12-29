〔马来西亚期市〕棕榈油期货从五周高位回撤,生产国天气情况受关注

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透新加坡12月29日电---马来西亚毛棕榈油期货周四在谨慎的年底交投中走低,不过跌幅有限,因市场担心大雨会影响第二大棕榈油生产国马来西亚的产出.
全球市场趋疲亦促使投资者锁定获利,棕榈油已从周三所及的五周高位回落,进一步扩大年内迄今16.7%的跌幅.
棕榈油势将录得2008年以来的首个年跌幅,受累于对欧债危机恐打压全球增长与大宗商品需求的担忧.
"出现些许获利了结,但市场仍将观望降雨情况."一外资商品经纪机构的交易员表示.
指标3月棕榈油期货<0#FCPO:>结算价下跌0.9%,至每吨3,155马币(林吉特),周三曾触及3,205马币,为11月22日以来首见.
棕榈油期货成交15,694口,远低於通常的25,000口,因新年将至,交易员不愿建仓.
尽管市场下跌,但部分交易员仍看好明年棕榈油的前景.
"技术动能与反常天气将推高价格.未来产出偏紧且南美作物减少,明年第一季价格应会具有支撑."一当地商品经纪机构的交易员称.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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