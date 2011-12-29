〔欧元债市〕欧洲央行在二级市场买入少量意大利公债--交易员

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透伦敦12月29日电---欧洲央行(ECB)周四在二级市场买入少量意大利公债,之前该国公债标售表现相对令人失望.
不过交易员称,欧洲央行仅仅买入少量公债.
10年期意大利公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB日内上涨7个基点,最新报7.13%;标售前约为7.17%.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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