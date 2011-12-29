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货币新闻 | 2011年 12月 29日 星期四 19:27 BJT

〔欧元债市〕欧洲央行在二级市场买入少量意大利公债--交易员

路透伦敦12月29日电---欧洲央行(ECB)周四在二级市场买入少量意大利公债,之前该国公债标售表现相对令人失望.

不过交易员称,欧洲央行仅仅买入少量公债.

10年期意大利公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB日内上涨7个基点,最新报7.13%;标售前约为7.17%.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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