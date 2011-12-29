美国各类经济指标总览--2011/12/29

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
美国劳工部周四公布的数据显示,美国12月24日当周初请失业金人数升至38.1万人(预估为37.5万人),前周修正後为36.6万人(初值为36.4万人);12月24日当周初请失业金人数四周均值降至37.5万人,前周修正後为38.075万(初值为38.025万人);12月17日当周续请失业金人数升至360.1万人(预估为355.5万人),前周修正後为356.7万人(前值为354.6万)[ID:nCN1312450]
当前值 前次值
失业率(%) 8.6(11月) 9.0(10月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加12(11月) 增加10(10月修正值)
平均时薪(%) -0.1(11月) +0.3(10月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(11月) -0.1(10月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(11月) +0.1(10月)
实质所得(%) +0.1(11月) +0.4(10月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.3(11月) -0.3(10月)
不包括食品和能源PPI(%) 持平(10月) +0.2(9月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.8 +1.3
(第三季终值) (第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.6 +2.6
(第三季终值) (第二季终值)
零售销售(%) +0.2(11月) +0.6(10月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差434.7(10月) 逆差431.1(9月)
雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)
工业生产(%) -0.2(11月) +0.7%(10月修正值)
产能利用率(%) 77.8(11月) 78.0(10月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.1 36.6(修正值)
(12月24日当周) (12月17日当周)
联邦预算(亿美元) 赤字984.7(10月) 赤字645.7(9月)
领先指标(%) +0.5(11月) +0.9(10月修正值)
个人所得(%) +0.1(11月) +0.4(10月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(11月) +0.1(10月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加76.5(10月) 增加68.8(9月修正值)
企业库存(%) +0.8(10月) 持平(9月修正值)
建筑支出(%) +0.8(10月) +0.2(9月)
消费者信心 64.5(12月) 55.2(11月修正值)
房屋开工(万户) 68.5(11月) 62.7(10月)
建筑许可(万户) 68.1(11月) 64.4(10月)
成屋销售(万户) 442(11月) 425(10月修正值)
新屋销售(万户) 31.5(11月) 31(10月修正值)
工厂订单(%) -0.4(10月) -0.1(9月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +3.8(11月) 持平(10月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.0(11月) 52.9(10月)
供应管理协会制造业指数 52.7(11月) 50.8(10月)
趸售(批发)库存(%) +1.6(10月) 持平(9月修正值)
进口物价(%) +0.7(11月) -0.5(10月修正值)
出口物价(%) +0.1(11月) -2.1(10月修正值)
单位劳工成本(%) -2.5 +2.8
(第三季修正值) (第二季修正值)
非农业生产率(%) +2.3 -0.1
(第三季修正值) (第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 李春喜;审校 母红
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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