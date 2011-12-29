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市场报道 | 2011年 12月 29日 星期四 21:16 BJT

〔美股盘前〕雅虎股价在盘前交易中上涨1.7%

路透11月29日电---美国雅虎公司股价周四盘前上涨1.7%.此前有消息称中国阿里巴巴集团聘请了华盛顿一家公关公司,表明若阿里巴巴与雅虎(YHOO.O)关於解除亚洲合作夥伴关系的谈判破裂,则阿里巴巴有意收购雅虎全部股权. [ID:nCN1311646]

--编译 王洋;审校 田建华

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