欧洲已公布经济指标--2011/12/29

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +0.6-@-f +持平-@-r +0.5-@-f
德国 第三季 +0.5-@-r +0.3-@-r +2.5-u-r
法国 第三季 +0.3-f 持平-f --
意大利 第三季 -0.2 +0.3 +0.2
消费者物价指数(CPI):
英国 11月 +0.2 +0.1 +4.8
德国 12月 +0.7-p +2.4 +2.1-p
法国(HICP) 11月 +0.3 +0.3%-f +2.7
意大利(HICP) 11月 -0.1-f +0.9-f +3.7-f
生产者物价指数(PPI):
英国 11月 +0.2 持平 +5.4
德国 11月 +0.1 +0.2 +5.2
法国 11月 +0.4 +0.5 +5.6
意大利 10月 -0.1 +0.2 +4.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 11月 5.0%-@ 5.0-@
德国 11月 6.9-@ 7.0-@
法国 第三季 9.7-@ 9.6-@-r
意大利 9月 8.3-@ 8.0-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 李春喜; 审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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