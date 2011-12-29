〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,因即期供给吃紧

路透新加坡12月29日电---亚洲燃料油市场周四获得提振,跨月价差处在两周高位,因供给偏紧催生多头氛围.

1月/2月、2月/3月以及3月/4月合约遇到浓厚的兴趣,分别报在每吨15.25美元、11.00美元和7.75美元的高位,後两个合约的成交量均在逾20万吨.

在两日後1月点价月份即将开启之际,利多的点价兴趣进一步受到了新加坡12月28日当周燃料油库存下降消息的支撑.

International Enterprise的数据显示,该周新加坡燃料油库存降至1,700万桶左右.

吃紧的供给以令船用燃料油固定价格水准保持在每吨逾680.0美元的高位,较船货价格升水也在每吨20.00美元以上,这种情况已经持续逾一周.

不过在1月末前供给将增加,预计将令市场稍有舒缓.

1月燃料油裂解价差收窄0.72美元,至贴水2.86美元,2月燃料油裂解价差走坚0.49美元,每桶较迪拜原油贴水4.35美元.

180-cst燃料油小升1.67美元至每吨673.38美元;380-cst品级燃料油上涨1.25美元至665.25美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.25 673.50 673.38 671.70 1.67 0.25

现货380CST燃料油 FO380-SIN 665.10 665.40 665.25 664.00 1.25 0.19

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN687.00 689.00 688.00 684.00 4.00 0.58

380CST船用燃料油升水 21.90 23.60 22.75 20.00 2.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF12.00 12.50 12.25 11.45 0.80 6.99

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF14.20 14.50 14.35 14.30 0.05 0.35 (完)