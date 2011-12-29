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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 21:43 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差自两个月低点反弹,市场需求仍疲弱

路透新加坡12月29日电---亚洲柴油裂解价差周四自两个月低点反弹,收於三日高点附近,由於油价降低可能使利润率提高.

年末假期之际,需求仍然迟滞.

"每年的这个时段市场基本上都非常平静,"一名交易员表示.

东方-西方套利窗口仍然关闭.

"我认为短期内可能不会开启,"另一名交易员表示.

美国取暖油需求料疲弱,由於该国东北部地区气温温和,该地区是美国最大的取暖油市场.

适逢淡季又缺少美国买需支撑,使新加坡柴油库存升至四周高位.

官方数据显示,12月28日止当周,新加坡在岸柴油和航煤库存跳涨近14%,增加111.4万桶至930.4万桶.

台塑计划明年4月检修1号和3号原油蒸馏装置,但这预计不会影响其对客户的长期供应.

1月柴油裂解价差上涨0.48美元,每桶较迪拜原油高17.30美元.

1月航煤裂解价差亦上涨0.48美元,至每桶17.05美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.48 121.50 121.49 121.45 0.04 0.03

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.51 122.53 122.52 122.56 -0.0 -0.03

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.66 123.68 123.67 123.67 0.00 0.00

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.36 124.38 124.37 124.57 -0.2 -0.16

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.26 122.25 0.01 0.01

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.71 121.68 0.03 0.02(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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