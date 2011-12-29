〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差自两个月低点反弹,市场需求仍疲弱

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透新加坡12月29日电---亚洲柴油裂解价差周四自两个月低点反弹,收於三日高点附近,由於油价降低可能使利润率提高.
年末假期之际,需求仍然迟滞.
"每年的这个时段市场基本上都非常平静,"一名交易员表示.
东方-西方套利窗口仍然关闭.
"我认为短期内可能不会开启,"另一名交易员表示.
美国取暖油需求料疲弱,由於该国东北部地区气温温和,该地区是美国最大的取暖油市场.
适逢淡季又缺少美国买需支撑,使新加坡柴油库存升至四周高位.
官方数据显示,12月28日止当周,新加坡在岸柴油和航煤库存跳涨近14%,增加111.4万桶至930.4万桶.
台塑计划明年4月检修1号和3号原油蒸馏装置,但这预计不会影响其对客户的长期供应.
1月柴油裂解价差上涨0.48美元,每桶较迪拜原油高17.30美元.
1月航煤裂解价差亦上涨0.48美元,至每桶17.05美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 121.48 121.50 121.49 121.45 0.04 0.03
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.51 122.53 122.52 122.56 -0.0 -0.03
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.66 123.68 123.67 123.67 0.00 0.00
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.36 124.38 124.37 124.57 -0.2 -0.16
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.26 122.25 0.01 0.01
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.71 121.68 0.03 0.02(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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