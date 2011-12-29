〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差反弹,因布兰特原油价格下跌

路透新加坡12月29日电---周四亚洲石脑油价格扩大跌幅至五日低位,而裂解价差从两周低位反弹,因布兰特原油价格下跌提升石脑油利润率.

市场交投清淡,因年底假期令交易商立场.

周四石脑油套利窗口关闭,因需求消退.交易商称,过去四周,该窗口大多打开,且约80万吨西方船货预定在1-2月运抵亚洲.

一北亚交易员称,"在买兴持续高涨之後,对公开规格石脑油的需求降温.此前由於库存在低位,且(韩国)恶劣天气造成船货延迟,引发对公开规格石脑油的买兴."

目前为止,日本和台湾裂解厂并未恢复全产能利用率,因中国限制塑料进口.

另一北亚交易员称,"或许中国在春节後补充库存,裂解厂可能会在3月提高产量."

"不过目前为止,乙烯需求疲软,且虽然减产但供应在高位.基於这些,日本和台湾裂解厂不会在下个月开足马力运运行."

日本公开规格2月上半月石脑油价格下跌3.50美元,至每吨917.50美元,为12月21日以来最低.

2月上半月和3月上半月互换价差正价差持稳於每吨9.50美元.

2月上半月石脑油裂解价差反弹2.04美元,至每吨109.08美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 917.00/918.00 921.00 -3.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.62/99.72 100.04 -0.37

97号现货汽油GL97-SIN 117.50/117.60 117.46 +0.09

95号现货汽油GL95-SIN 115.75/115.85 115.71 +0.09

92号现货汽油GL92-SIN 113.15/113.25 113.50 -0.30

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.48/13.58 13.46 +0.07 (完)