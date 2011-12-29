澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3