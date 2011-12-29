版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 29日 星期四 22:28 BJT

〔美股盘前〕亚马逊股价在盘前交易中下跌2.7%

路透12月29日电---亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)股价在周四盘前下挫2.7%.

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐