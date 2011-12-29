〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透12月29日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
12/23/11 较上周 较上年 12/23/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 339.6 9.6 -5.0 327.5 3.9 -11.9
馏分油 140.2 0.6 -22.6 140.4 1.2 -20.6
汽油 215.7 1.9 -0.7 217.7 -0.7 2.9
取暖油 38.7 -0.3 -10.9 38.9 -0.2 -8.5
新配方(RFG)汽油 0.2 0.0 -0.4 0.3 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 41.1 -0.9 -1.3 41.2 -0.3 -2.5
原油日加工量 14.5 0.1 0.0 14.6 0.0 -0.3
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少170万桶,汽油库存减少10万桶,馏分油库存减少50万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 母红
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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