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市场报道 | 2011年 12月 29日 星期四 22:49 BJT

〔美国股市〕小幅开高,但涨幅受限

路透纽约12月29日电---美国股市在昨日大跌後周四开高,意大利公债收益率高企和上周初请失业金人口数据疲弱限制涨幅.

道琼工业指数.DJI升51.77点,或0.43%,报12,203.18点.标准普尔500指数.SPX涨4.84点,或0.39%,报1,254.48点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上扬6.52点,或0.25%,报2,596.50点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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