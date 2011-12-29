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货币新闻 | 2011年 12月 29日 星期四 22:59 BJT

〔美国数据〕12月芝加哥采购经理人指数为62.5,11月为62.6

路透芝加哥12月29日电---美国供应管理协会(ISM)周四公布,12月芝加哥采购经理人指数(PMI)为62.5,市场预估为61.0,11月为62.6.

以下为详细数据:

12月 11月 10月 9月 8月 7月

采购经理人指数(PMI) 62.5 62.6 58.4 60.4 56.5 58.8

生产分项指数 66.2 67.3 63.4 63.9 57.8 64.3

新订单分项指数* 68.0 70.2 61.3 65.3 56.9 59.4

未交货订单分项指数* 57.9 55.1 51.2 45.4 49.6 55.7

库存分项指数 52.2 53.6 54.4 60.3 52.9 53.2

就业分项指数* 58.6 56.9 62.3 60.6 52.1 51.5

供应商交货分项指数* 57.0 56.6 55.8 51.9 60.5 55.9

物价分项指数 65.7 60.2 66.0 62.3 68.6 71.7

* 表示用来计算指数的分项数据.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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