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市场报道 | 2011年 12月 29日 星期四 23:27 BJT

〔美国热股〕美赞臣称美国检查员访问其Enfamil婴儿配方奶粉生产厂

路透12月29日电---美赞臣(MJN.N)的一名发言人周三称,美国健康卫生检查员本周访问该公司运营的一家Enfamil婴儿配方奶粉生产厂,这是其调查致使一名婴幼儿死亡及另一名婴幼儿生病的细菌感染事件原因的一部分.

周四盘中,美赞臣小跌0.03%,报67.96美元.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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