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市场报道 | 2011年 12月 30日 星期五 00:13 BJT

〔投行观点〕JMP Research给予Brookdale Senior Living初始评级为表现优於大盘,目标价22美元

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