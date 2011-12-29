〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两个半月低位,将有进一步下跌风险

* 英镑兑美元下跌至1.5361美元,此为10月初来最低

* 交易商料交投振荡,市场流动性低,成交不多

* 分析师称,对英国央行推出进一步QE的臆测将继续令英镑兑美元脆弱

路透伦敦12月29日电---英镑兑美元周四触及两个半月低位,美元全线吸引避险资金,此前意大利公债标售需求疲弱凸显欧债危机明年将恶化的风险.

在交投非常振荡和成交清淡的市况下,英镑兑美元GBP=D4低见1.5361美元,此为10月初来最低.英镑兑美元大跌,将英镑兑一篮子货币=GBP压低至两周低位.

尽管备受关注的意大利三年期和10年期公债标售得到市场相对良好的支持,但标售结果未能拉低意大利公债收益率(殖利率)脱离其他欧元区国家不得不要求金援的水平.

分析师预料,2012年英镑兑美元将下跌,因不断恶化的欧债问题将拖累英国脆弱的金融业,同时对英国央行将推出进一步量化宽松政策(QE)的臆测也可能在新一年打压英镑.

FXPro首席策略师Michael Derks称,明年资金将继续流入美元,这将压低英镑,2012年初英镑或跌向1.50美元.

英镑兑美元势将在2011年下跌大约1.2%.

巴克莱预期英国央行将在明年2月推出更多量化宽松政策.

英镑兑欧元EURGBP=D4几无变动,在大约0.8370英镑.

一些交易商预计英镑兑欧元在约0.8330英镑之上将很难大幅扩大升势,0.8330英镑等同英镑兑欧元GBPEUR=的1.20欧元水平,此水准将吸引英国进口商对欧元的买需.

但许多市场人士预期,如果欧洲决策者在解决债务危机上仍不能达成一致,可能促使投资人寻求在英国资产避险,使英镑兑欧元恢复升势.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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