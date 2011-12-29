〔英国债市〕10年期英债收益率跌至新低,意公债标售後投资者寻求避险

路透伦敦12月29日电---10年期英国公债收益率周四下滑至纪录新低,此前一意大利公债标售後,投资者寻求买入相对安全的英债.

此次公债标售令意大利借贷成本自纪录高位下跌,但谨慎的投资者仍要求近7%的收益率才会购买10年期公债.

这样的高成本令意大利仍面临很大的压力,因其明年初将迎来一轮再融资高峰.交易商称,欧洲央行(ECB)在标售後进入公开市场,并买入意大利公债以压低收益率.

"这肯定触发了避险操作,"RBC Capital Markets策略师Sam Hill在提及意大利公债标售时说.他还表示,假日期间市场交投清淡,可能令较小的价格走势被放大.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌5个基点,报1.968%,稍早曾一度跌破1.960%.英债收益率较可比德债收益率利差基本持稳在11个基点.

3月英债期货FLGH2收高55个跳动点,报117.06,盘中一度触及合约新高117.14,表现略低於可比德债期货FGBLc1.

**量化宽松政策支持**

英债料将受到英国央行资产购买行动的支持.该行在暂停活动两周後,将在下周重启操作.

Hill指出,英国央行料在2月政策会议前再度购买240亿英镑规模的公债."这将无疑支撑市场."他说.

今年英债在多国公债中表现胜出,年初至今回报率达到16%,因英国央行量化宽松和政府的审慎财政政策.

英国央行预计明年中期之前,英国经济都将陷入停滞.一些政策制定者警告称,鉴於欧元区债务危机打压信心和消费者减少支出,该国经济可能在一或两个季度中缩减.

因此,许多分析师预计英国央行2月将再次行使量化宽松,这令英债前景偏多.

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周五稍早将公布数据,将为英债投资者提供指引.预计该数据将显示12月英国房价环比和同比都有放缓.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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