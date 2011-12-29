〔欧元债市〕意大利公债标售成绩平平,ECB入市抑制其不断攀升的收益率

* 意大利标售70亿欧元公债未能安抚投资者

* 据称欧洲央行买入意大利公债,抑制不断攀升的公债收益率

* 德债上涨,测试新高

路透伦敦12月29日电---周四意大利公债标售需求平平使债市投资者寻求避险,这促使欧洲央行采取行动,买入意大利公债以压低不断攀升的该国公债收益率(殖利率).

意大利标售总计70亿欧元公债,指标10年期公债IT10YT=TWEB得标利率略低於7%,该水准低於之前的同年期公债标售,但仍无法使意大利的借贷成本保持在可持续的水平,鉴於该国需要在2012年透过发债借贷4,500亿欧元(合5,800亿美元).

"意大利标售的10年期公债被全数售出,且我们开始看到意大利公债收益率有所回落,这是较为正面的迹象,但(得标利率接近)7%仍然非常疲弱的结果,"ING利率策略师Alessandro Giansanti说.

交易商说,标售结束後欧洲央行在二级市场有所行动,买入小规模意大利公债,且查询西班牙公债价格,使两国公债上升,将其收益率从日内高位拉回.

指标意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB升2个基点,至7.07%,在公债标售前为7.17%.

如此居高不下的意大利公债收益率将给意大利带来难题,因该国将在1-4月间将为到期的约1,000亿欧元债券和票息支付再融资.

市场人士称,在下周初债市活动恢复正常交投水平前,很难预计较低评等的欧元区国家公债的负面基调明年将以怎样的程度继续.

数据显示,意大利较长期公债是2011年投资回报最差的券种之一,年初迄今回报率为负11%.

意大利完成公债标售後,避险的德债上涨,德债期货FGBLH2升51个跳动点,至138.72,指标10年期德债DE10YT=TWEB收益率跌4个基点,至1.853%.

德债期货必需升穿12月高位138.86,才能再度测试欧元面世来的高位139.58,但瑞银技术分析师Richard Adcock说,他预期只要德债期货留守在136.69/74支撑区间的上方,德债期货将进一步上涨.

根据欧元计价的Markit iBoxx指数.QW3AP,对流动性较高避险资产的需求令德债在本年迄次总体回报率升至9%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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