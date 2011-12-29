〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续两天收低,因了结获利

路透12月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌,交易商说,因本周市场触及七周高位後有了结获利,且一些天气预报指南美大豆种植区将迎来急需的降雨.

大豆连续第二天收低,此前八天连升推动近月合约Sc1在周三触及七周高位.

用计算机操作的美国天气预测模型中午的数据显示,预测阿根廷和巴西南部在1月第二周将迎来对作物有益的降雨,不过至少一名美国气象学家称,他对该预报存疑.

天气预报机构Somar称,未来五天豪雨将横扫巴西最大的大豆种植州马托格罗索州及往东的重要地区,但受乾旱困扰的南里奥格兰德州(Rio Grande do Sul)仅有小量的阵雨.

周五是1月CBOT大豆合约首个交割通知日.市场预期将有300-500口大豆合约交割,100-300口豆粕合约交割,及2,000-3,000口豆油合约交割.

市场预期,周五美国农业部将公布最近一周出口销售30-60万吨大豆.

CBOT-1月大豆合约SF2收跌10-3/4美分,报每蒲式耳11.87-1/2美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收跌0.64美分,至每磅51.14美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收低3.5美元,报每短吨306.6美元.

今日CBOT大豆预估成交量为183,623口,豆油为68,948口,豆粕为54,912口.

以下为CBOT农产品期货在2024GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 642.50 -3.50 -0.5% 2.1%

CBOT大豆Sc1 1187.50 -10.75 -0.9% -14.8%

CBOT豆粕SMc1 306.60 -3.50 -1.1% -17.2%

CBOT豆油BOc1 51.14 -0.64 -1.2% -11.4%

CBOT小麦Wc2 645.25 -6.00 -0.9% -18.8%

CBOT稻米RRc1 1425.00 50.00 3.6% 1.8%

欧盟小麦BL2X1 183.50 1.75 1.0% -27.3%

美国原油期货CLc1 99.66 0.30 0.3% 9.1%

道琼工业指数.DJI 12,271 120 1.0% 6.0%

现货金XAU= 1545.80 -9.39 -0.6% 8.9%

欧元/美元EUR= 1.2947 0.0011 0.1% -3.0%

美元指数.DXY 80.4210 -0.0760 -0.1% 1.8%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1738 -49 -2.7% -2.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)