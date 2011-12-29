〔纽约期市〕ICE期棉收在三周高位,受空头回补提振

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透纽约12月29日电---棉花期货周四收於三周高位,分析师称,因投资者回补空头,尽管期棉可能将成为2011年表现最差的大宗商品.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2上涨0.95美分,结算价报每磅91.63美分,交投区间为89.53-92.09美分.根据汤森路透的数据,这是棉花期货近月合约自12月8日以来的最高结算价.
自3月初创下每磅逾2.20美元的纪录高位以来,棉花需求即告收缩,价格也跌去逾一半.
期棉可能成为2011年表现最差的大宗商品.而2010年,期棉则累计上涨逾90%,成为表现第二好的大宗商品.
汤森路透的初步数据显示,周四成交量近9,300口,较30日平均水准低逾三分之一.
大宗商品经纪公司Penson Futures的资深棉花分析师Sharon Johnson称,需求是决定期棉进入2012年後能否持续上扬的关键因素之一.
"我们将看看这到底是不是昙花一现,"她谈到期棉涨势是否会延续到2012年时称,"我们确实看到一些後续买盘".
交易员称,期棉早盘下跌,因市场出现少量获利了结,不过市场很快在日低处获得支撑,并引发空头回补.
分析师指出,部分投资者也可能买入期棉,因预计投资基金下月重新配置资产时将加码期棉仓位.
他们还称,人们还想弄清,2012年有关全球经济复苏将停滞并将对棉花需求产生不利影响的担忧是否会压低棉花价格.
根据ICE数据,美国期棉周三总成交量为26,141口,远高於周二的3,367口.
交易所数据显示,周三棉花市场的未平仓合约为151,818口,周二为151,308口.(完)
--编译 许娜;审校 利棣儿
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