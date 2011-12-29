版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 30日 星期五 06:16 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货因获利了结下跌,终结八日连涨

路透12月29日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,因上日市场升至七周高位後,投资者获利了结.

小麦呈技术性超买,并在周三因投资人回补空仓而录得第八日上扬和触及七周高位後,受获利了结打压下挫.

全球第二大玉米出口国阿根廷乾旱,开始造成该国的玉米产量下降,使玉米期货价格上扬,亦提振小麦.

全球小麦供给充裕,继续拖累CBOT小麦期货市场.

欧洲小麦连续第10个交易日上扬,因疲弱的欧元提振出口希望,以及投资者普遍担忧主要南美作物种植地区干燥气候将造成的影响.

CBOT-3月期麦关键支撑位在50日移动均线6.30-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)在70.

CBOT-3月期麦WH2收低6美分,报每蒲式耳6.45-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为50,497口.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐