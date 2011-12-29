〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受累于获利了结

路透12月29日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,因投资者锁定获利,本周玉米期货因担忧南美天气而升至六周高位.

玉米市场出现技术性超买,势将向下修正.

阿根廷的干燥天气将在至少10天内得到有限的缓解,该国三分之二的玉米带持续出现湿度不足.Commodity Weather Group的农业气象学家Joel Widenor表示,"这将继续导致目前处於授粉期的早播作物收成减少."

阿根廷是仅次于美国的,全球第二大玉米出口国,巴西是全球第四大玉米生产国,而其大多数产量都供国内消费.

Michael Cordonnier等作物专家都开始下调其对南美作物产量的预估,并已表示,如果这种乾旱天气未能迅速缓解,那麽可能需要进一步下调预估.

3月玉米合约的关键支撑位在50日移动均线切入位每蒲式耳6.27-1/4美元处的阻力位.九日相对强弱指标为73,高於70的超买区域.

CBOT-3月玉米合约CH2收跌4-1/2美分,报每蒲式耳6.38美元.

今日CBOT玉米预估成交量为167,975口.(完)