〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受累于获利了结

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透12月29日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,因投资者锁定获利,本周玉米期货因担忧南美天气而升至六周高位.
玉米市场出现技术性超买,势将向下修正.
阿根廷的干燥天气将在至少10天内得到有限的缓解,该国三分之二的玉米带持续出现湿度不足.Commodity Weather Group的农业气象学家Joel Widenor表示,"这将继续导致目前处於授粉期的早播作物收成减少."
阿根廷是仅次于美国的,全球第二大玉米出口国,巴西是全球第四大玉米生产国,而其大多数产量都供国内消费.
Michael Cordonnier等作物专家都开始下调其对南美作物产量的预估,并已表示,如果这种乾旱天气未能迅速缓解,那麽可能需要进一步下调预估.
3月玉米合约的关键支撑位在50日移动均线切入位每蒲式耳6.27-1/4美元处的阻力位.九日相对强弱指标为73,高於70的超买区域.
CBOT-3月玉米合约CH2收跌4-1/2美分,报每蒲式耳6.38美元.
今日CBOT玉米预估成交量为167,975口.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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