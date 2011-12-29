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市场报道 | 2011年 12月 30日 星期五 05:18 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高1.12%,Nasdaq指数收涨0.92%

路透纽约12月29日电---美国股市周四收涨,标普500指数在2011年倒数第二个交易日升至去年收盘位之上,受助于最新的美国经济乐观迹象.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高135.63点,或1.12%,至12,287.04点;标准普尔500指数.SPX收涨13.38点,或1.07%,至1,263.02点.Nasdaq指数.IXIC上扬23.76点,或0.92%,至2,613.74点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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