版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 05:29 BJT

〔美国股市〕ADR反弹并上扬,美国经济数据优於预期带动市场

路透纽约12月29日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上扬,因美国经济数据好於预期推动市场反弹.ADR市场上日下滑.

美国11月成屋待完成销售指数猛涨至一年半高位,为楼市短暂复苏提供进一步迹象,并为近期一系列较强数据锦上添花.

此外,美国12月芝加哥采购经理人指数延续升势,因物价分项指数和就业分项指数均上升,尽管生产分项指数小幅下跌.[ID:nCN1312582]

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨1.26%,而标普500指数.SPX收升1.07%.

意大利公债收益率周四在一公债标售後下滑.

不过,10年期意大利公债收益率则在7%水平附近徘徊,市场认为该水平是意大利政府融资的警戒线.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上涨1.27%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3升0.96%.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS攀升1.31%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨1.10%.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐