〔美国股市〕ADR反弹并上扬,美国经济数据优於预期带动市场

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透纽约12月29日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上扬,因美国经济数据好於预期推动市场反弹.ADR市场上日下滑.
美国11月成屋待完成销售指数猛涨至一年半高位,为楼市短暂复苏提供进一步迹象,并为近期一系列较强数据锦上添花.
此外,美国12月芝加哥采购经理人指数延续升势,因物价分项指数和就业分项指数均上升,尽管生产分项指数小幅下跌.[ID:nCN1312582]
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨1.26%,而标普500指数.SPX收升1.07%.
意大利公债收益率周四在一公债标售後下滑.
不过,10年期意大利公债收益率则在7%水平附近徘徊,市场认为该水平是意大利政府融资的警戒线.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上涨1.27%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3升0.96%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS攀升1.31%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨1.10%.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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