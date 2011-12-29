〔美国股市〕收涨约1%,2011年可能录得少量涨幅

* 欧元兑美元从15个月低位反弹

* 意大利标售公债,但借款成本仍然高企

* 银行和工业股领涨

* 道指收高1.1%,标普500指数收涨1.1%,Nasdaq指数上扬0.9%

路透纽约12月29日电---美国股市周四收涨,标普500指数在2011年倒数第二个交易日升至去年收盘位之上,受助于最新的美国经济乐观迹象.

标普500指数升至略高於200日移动均线的水平,200日移动均线是市场长期动能的关键指标,但成交淡静导致波幅增大,令涨势的可信度降低.

欧债危机是2011年投资者的主要担忧.意大利长期公债标售结果喜忧参半是显示债市仍然担忧欧元区情况的又一迹象.

市场成交清淡,给美国投资者留下的唯一一丝悬念是标普500指数2011年能否收在平盘之上.年内迄今该指数上扬0.4%,是自1970年以来最接近年度收平的水平.

"标普500指数正向1,260点的水平靠进,今年有望收在平盘之上,"芝加哥optionsXpress.com的高级市场分析师Joe Cusick表示.

道琼工业指数.DJI收高135.63点,或1.12%,至12,287.04点;标准普尔500指数.SPX收涨13.38点,或1.07%,至1,263.02点.Nasdaq指数.IXIC上扬23.76点,或0.92%,至2,613.74点.

银行和商品相关类股涨幅最大,昨日大跌.摩根大通(JPM.N)劲扬2.4%,报33.42美元.标普金融指数.GSPF攀升1.6%.资本商品类股.GSPIC也收涨1.3%.道指成份股卡特彼勒(CAT.N)上扬1.4%,报90.58美元.美国铝业(AA.N)上扬1.3%,报8.63美元.

Cusick还表示,诸如银行,材料和工业股等与经济表现紧密相关类股的强势"可能是股市年底收涨的推动力".

意大利公债收益率周四回落,之前该国进行公债标售.

欧元兑美元削减跌幅,在清淡交投中从15个月低位反弹,之後股市扩大涨幅.

但10年期意大利公债收益率仍徘徊在7%附近,市场将该水准视为对该国公债危险的水平.

美国11月成屋待完成销售升至一年半高位,提供更多的楼市复苏迹象.该数据推动道指房屋建筑商指数.DJUSHB攀升4.3%.

另外,美国12月中西部地区制造业活动保持增长,价格和就业分项指标攀升,尽管生产分项指标小幅回落.

不过,上周初请失业金人口增幅超预期,描绘了一幅令人喜忧参半的就业市场图画,但投资者表示,初请失业金人口的趋势仍为减少.

包括楼市数据在内的近期经济数据多数正面,为股市过去一个月的涨势助力,并巩固有关经济成长正在积聚动能的观点.

"我们看到美国经济数据显现出非常令人鼓舞的趋势,"伊利诺伊州OakBrook Investments的联席首席投资长Peter Jankovskis表示,"如果这一趋势持续,将提供良好的支撑,并可能形成部分上行动能."

市场面临的下一个经济数据方面的重大考验是下周将公布的12月非农就业报告.

年内迄今,道指上扬6.1%,标普500指数上扬0.4%,Nasdaq指数跌1.5%.

在线零售商亚马逊(AMZN.O)股价下跌0.02%,报173.86美元.高盛称,该公司当前第四季的销售增长可能不及预期.

Diamond Foods Inc DMND.O股价急升7.2%,报31.51美元,之前美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称,市场传言知名投资人David Einhorn可能对该公司有兴趣.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约41.6亿股,远低於79亿股的今年日成交均值.

纽约证交所涨跌股家数之比为约4:1,Nasdaq市场为逾2:1.(完)

--编译 母红;审校 张涛

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