〔表格〕韩国12月CPI较上年同期上涨4.2%,略高於预期

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透首尔12月30日电---韩国统计局周五公布的数据显示:
* 韩国12月CPI较上年同期上涨4.2%(路透调查预估为上升4.0%)
* 韩国12月核心CPI较上年同期上涨3.6%
以下为详细数据:
权重(%) 较上月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 +0.4 +4.2
按行业分类
农业和畜牧业 7.76 +2.3 +5.8
水产
工业产品 31.77 +0.1 +5.3
服务业 55.64 +0.2 +2.8
其它类别
核心CPI 89.16 +0.4 +3.6
生鲜食品 4.17 +0.3 -3.6
路透调查结果为:12月CPI料较上年同期上升4.0%,较11月上升0.3%.
数据显示,今年的消费通胀年平均水平为4.4%,高於央行设定的2010-2012年期间处於2-4%的目标.(完)
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--编译 郑茵;审校 孙茉莉
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