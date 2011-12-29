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货币新闻 | 2011年 12月 30日 星期五 07:15 BJT

〔表格〕韩国12月CPI较上年同期上涨4.2%,略高於预期

路透首尔12月30日电---韩国统计局周五公布的数据显示:

* 韩国12月CPI较上年同期上涨4.2%(路透调查预估为上升4.0%)

* 韩国12月核心CPI较上年同期上涨3.6%

以下为详细数据:

权重(%) 较上月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 +0.4 +4.2

按行业分类

农业和畜牧业 7.76 +2.3 +5.8

水产

工业产品 31.77 +0.1 +5.3

服务业 55.64 +0.2 +2.8

其它类别

核心CPI 89.16 +0.4 +3.6

生鲜食品 4.17 +0.3 -3.6

路透调查结果为:12月CPI料较上年同期上升4.0%,较11月上升0.3%.

数据显示,今年的消费通胀年平均水平为4.4%,高於央行设定的2010-2012年期间处於2-4%的目标.(完)

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--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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