〔东京汇市〕欧元在亚洲市场盘初上升,汇丰中国制造业PMI备受关注

2159GMT---欧元在亚洲市场盘初守住隔夜的温和涨幅,在下探企图失败後,受到一波空头回补的提振.

乐观的美国数据亦帮助抵消了欧元区忧虑,为风险偏好带来一些支撑.

意大利标售了70亿欧元公债,低於85亿欧元的目标规模.虽然该国借款成本从上月的纪录高位下滑,但仍然高企.

欧元兑美元EUR=报1.2959,从15个月低点1.2856上扬.欧元兑日圆EURJPY=R报100.57,脱离100.01附近的10年低点.

交易商表示,在未能触发100日圆下方的停止单之後,一些市场人士在年末清淡交投之际回补空头头寸.

欧元反弹,令美元指数.DXY从一年高位80.854回撤至80.364.

澳元追随欧元升势,兑美元AUD=D4报1.0135,盘中低点为1.0044.

美国数据显示经济在年底获得动能,但市场目前的关注点是将於0230GMT公布的汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI).(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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