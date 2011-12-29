〔东京汇市〕欧元在亚洲市场盘初上升,汇丰中国制造业PMI备受关注

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
2159GMT---欧元在亚洲市场盘初守住隔夜的温和涨幅,在下探企图失败後,受到一波空头回补的提振.
乐观的美国数据亦帮助抵消了欧元区忧虑,为风险偏好带来一些支撑.
意大利标售了70亿欧元公债,低於85亿欧元的目标规模.虽然该国借款成本从上月的纪录高位下滑,但仍然高企.
欧元兑美元EUR=报1.2959,从15个月低点1.2856上扬.欧元兑日圆EURJPY=R报100.57,脱离100.01附近的10年低点.
交易商表示,在未能触发100日圆下方的停止单之後,一些市场人士在年末清淡交投之际回补空头头寸.
欧元反弹,令美元指数.DXY从一年高位80.854回撤至80.364.
澳元追随欧元升势,兑美元AUD=D4报1.0135,盘中低点为1.0044.
美国数据显示经济在年底获得动能,但市场目前的关注点是将於0230GMT公布的汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI).(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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