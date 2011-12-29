《综述》美国经济正在积聚动能,楼市提振成长前景

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 上周初请失业金人数增加1.5万人,四周均值降至三年半低点
* 12月中西部制造业活动保持强劲
* 11月成屋待完成销售指数创一年半高位
* 数据预示经济成长积聚动能
路透华盛顿12月29日电---美国上周初请失业金人数增加,但内在趋势表明就业市场正在改善,同时地区制造业数据显示随着年底临近,经济正在积累动能.
周四公布的其他数据显示,11月成屋待完成销售指数跳升至一年半高点,成为楼市初步复苏的又一迹象.经济增长的前景由此更加明朗.
诸多迹象显示,临近年终美国经济的根基较之前预估更为稳固,因而能够更好地应对欧债危机及国内财政紧缩带来的不利影响.
"数据维持了走强基调,并表明经济在2011年即将结束时正在走上坡路,但并不预示着2012年将会强势增长,"RDQ Economics驻纽约的资深分析师Conrad DeQuadros称.
美国劳工部公布的数据显示,美国经季节调整的12月24日当周初请失业金人数增加1.5万人至38.1万人,高於分析师预估的37.5万人.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
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