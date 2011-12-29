《综述》美国经济正在积聚动能,楼市提振成长前景

* 上周初请失业金人数增加1.5万人,四周均值降至三年半低点

* 12月中西部制造业活动保持强劲

* 11月成屋待完成销售指数创一年半高位

* 数据预示经济成长积聚动能

路透华盛顿12月29日电---美国上周初请失业金人数增加,但内在趋势表明就业市场正在改善,同时地区制造业数据显示随着年底临近,经济正在积累动能.

周四公布的其他数据显示,11月成屋待完成销售指数跳升至一年半高点,成为楼市初步复苏的又一迹象.经济增长的前景由此更加明朗.

诸多迹象显示,临近年终美国经济的根基较之前预估更为稳固,因而能够更好地应对欧债危机及国内财政紧缩带来的不利影响.

"数据维持了走强基调,并表明经济在2011年即将结束时正在走上坡路,但并不预示着2012年将会强势增长,"RDQ Economics驻纽约的资深分析师Conrad DeQuadros称.