《欧元区金融焦点》意大利标债结果不佳,希望扩大欧元区纾困基金规模

* 蒙堤承诺实施促进增长的举措,称欧洲必须有进一步行动

* 10年期公债标售的得标利率下降,但仍接近7%

路透米兰/罗马12月29日电---意大利总理蒙堤周四强调有必要增强欧元区纾困基金的救助能力,并承诺出台新举措以促进经济发展,此前意大利公债标售结果令人失望,突显该国脆弱的公共财政所面临的威胁.

意大利本次中长期债券标售中,10年期公债得标利率接近7%,较上月创下的纪录高位有所回落,但仍处在难以为继的水平,因该国在2012年需要通过发债筹集4,500亿欧元(5,800亿美元)资金.

上周欧洲央行史无前例地向银行业挹注了将近5,000亿欧元的低成本资金,减轻周三意大利短期公债标售的压力,但长债仍面临挑战.

面对这样的标债结果,蒙堤表现得十分镇静,分析师称他的态度"稍稍正面"或至少"如常".

"昨日和今日的标债情况相当不错,这令人感到鼓舞,但金融动荡绝没有过去."蒙堤在传统的年末新闻会上说.