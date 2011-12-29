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市场报道 | 2011年 12月 30日 星期五 07:33 BJT

〔加拿大股市〕收升1%,美国经济复苏前景提振原材料股和金融股

路透多伦多12月29日电---加拿大股市周四收高1%,原材料股和金融股走高,因美国房屋数据乐观令投资者关注美国经济复苏前景,而不是持续的欧债危机.

资源类股扭转周三的大跌走势反弹,得益於数据显示美国11月成屋待完成销售升至一年半高位,这为美国经济正在摆脱停滞状态提供了更多佐证.[ID:nCN1310790]

"好消息是(美国)经济并未崩溃,"RBC Capital Markets执行董事Paul Hand称."美国房价和房屋开工有望触底,楼市最坏的时期可能已经过去."

周四出炉的另一个数据显示,美国12月24日当周初请失业金人数四周均值降至2008年中以来最低水准;12月芝加哥制造业数据亦表明,年底美国经济正在升温.[ID:nCN1312906]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升113.29点,或1%,报11,841.70点,录得一周来最大单日升幅.

10大类股全部收高,权重的材料类股领涨,涨幅近2%,因金价急剧脱离盘初低位推动金矿类股走高.

Barrick Gold(ABX.TO)跳升1.8%至46.07加元.

加拿大金融类股对意大利公债标售结果做出正面反应,升0.6%.加拿大皇家银行(RY.TO)领涨,扬升1.2%至51.47加元.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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