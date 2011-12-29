〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,美国数据乐观激励风险资产买盘

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透多伦多12月29日电---加元兑美元周四上涨,扭转上日跌势.意大利公债收益率(殖利率)下滑,及美国公布的乐观数据激励风险资产的买兴.
美股和美国原油期货的涨势令加元获得指引.原油期货在空头回补的带动下摆脱稍早的跌势,转至平盘上方.
此外意大利标售70.2亿欧元的三年期和10年期公债,得标利率低於之前标售结果,也推高市场人气.不过意大利10年期公债得标利率接近7%,对意大利政府公债而言仍处於难以为继的水平.
欧洲债务危机料仍将是明年市场的主导,恐会令加元等商品货币承压.
TD Securities预期,2012年加元兑美元在第二季前将走弱至1.11加元,或0.9009美元,明年年底将触及1.05加元,或0.9524美元附近.
加元/美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0208加元或0.9796美元,周三收盘报1.0242加元或0.9764美元.(完)
--编译 孙茉莉;审校 王兴亚
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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