《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月29日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 53.16 +0.07 +0.13 2361041
搜狐 (SOHU.O) 49.80 +0.82 +1.67 779344
网易 (NTES.O) 43.67 -0.51 -1.15 498948
百度 (BIDU.O) 114.72 -1.78 -1.53 4212003
亚信科技 ASIA.O 7.83 +0.08 +1.03 222434
侨兴环球电话 XING.O 0.60 -0.04 -6.25 465714
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.02 +0.10 +0.77 944226
联电 (UMC.N) 2.10 -0.01 -0.47 225426
日月光 (ASX.N) 4.36 +0.04 +0.93 211023
矽品精密 (SPIL.O) 4.36 +0.10 +2.35 1878955
和信超媒体 (GIGM.O) 0.81 -0.05 -5.80 254388
友达 (AUO.N) 4.40 +0.07 +1.62 207722
中华电信 (CHT.N) 33.42 +0.46 +1.40 38028
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.39 +0.68 +1.71 989512
香港
中国移动 (CHL.N) 48.16 +0.55 +1.16 175937
中国联通 (CHU.N) 21.23 +0.21 +1.00 135502
中国电信 (CHA.N) 56.77 +0.31 +0.55 26144
中芯国际 (SMI.N) 2.38 +0.09 +3.93 91095
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.40 +0.19 +5.92 2092
(完)
--整理 孙茉莉
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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