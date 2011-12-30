〔纽约期市〕咖啡期货进一步下挫,原糖期货震荡上扬

路透纽约/伦敦12月29日电---可可期货周四扩大跌幅,因投资者轧平多头部位并开立新的空头部位,原糖期货震荡小幅上扬,咖啡期货走低.

洲际交易所(ICE)可可期货下跌,在圣诞节至新年的假日期间交投淡静,近期西非可可供应充足令其承压.

"空头尽力重新控制市场,并在昨天和今天成功打压可可期货分别下挫80美元和50美元,"新泽西州ICAP North America商品经纪人Drew Geraghty指出.

ICE--3月可可期货CCH2收跌50美元,或2.3%,报每吨2,083美元.该商品2011年可能大跌31%,为1999年以来大宗商品最大年度跌幅,也是汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB跌幅第二大的品种.

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伦敦3月可可期货LCCH2收挫26英镑,或1.9%,报每吨1,364英镑.

ICE原糖期货走坚,受投资者清淡买盘和调整账目操作推动,在周三触及三周高位後整固.欧盟、俄罗斯、乌克兰、印度和泰国的糖作物丰收也令原糖期货承压.

交易商称,市场预计指数基金会利用今年糖价下跌的时机提高原糖的配置权重.

但原糖期货在今年稍早触及每磅36美分的30年高位後大幅回落,今年的跌幅可能达到28%,为CRB指数中跌幅第四大的商品.

纽约3月原糖期货SBH2收涨0.38美分或1.6%,报每磅23.51美分.伦敦3月白糖期货LSUH2涨5.50美元或0.9%,收报每吨604.60美元.

纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2收跌2.50美分,或1.1%,报每磅2.2425美元.伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收跌11美元,报每吨1,807美元.(完)