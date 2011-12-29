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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 07:35 BJT

〔东京汇市〕欧元守住隔夜涨幅,关注汇丰中国PMI数据

* 欧元兑美元脱离15个月低点,兑日圆脱离10年低点

* 意大利标债结果未缓解欧债危机

* 关注汇丰中国PMI数据

路透悉尼12月30日电---欧元周五在亚洲市场守住隔夜温和涨幅,在下行尝试未果後,一波空头回补支撑欧元.

美国乐观的经济数据也帮助抵消了对欧元区的疑虑,提振风险偏好.美元指数.DXY从一年高位80.854回落至80.410,欧元兑美元EUR=由15个月低点1.2856反弹至1.2951.

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