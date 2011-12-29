〔东京汇市〕欧元守住隔夜涨幅,关注汇丰中国PMI数据

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 欧元兑美元脱离15个月低点,兑日圆脱离10年低点
* 意大利标债结果未缓解欧债危机
* 关注汇丰中国PMI数据
路透悉尼12月30日电---欧元周五在亚洲市场守住隔夜温和涨幅,在下行尝试未果後,一波空头回补支撑欧元.
美国乐观的经济数据也帮助抵消了对欧元区的疑虑,提振风险偏好.美元指数.DXY从一年高位80.854回落至80.410,欧元兑美元EUR=由15个月低点1.2856反弹至1.2951.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。