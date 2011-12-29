《中国报摘》--中国证券报12月30日

* 头版头条:

--据Wind数据显示,今年证监会共审核345单首次公开发行(IPO)申请,通过发审委审核的企业共265家,占76.81%,72家"折戟",占20.87%,8家企业属於取消审核或未表决等其他情况,占2.32%.

* 其他:

--华宝兴业基金公告称,该公司所管理的公募基金即日起暂停参与IPO询价,暂停接待各发行人、保荐机构的IPO路演.多位业内研究人士对此予以肯定,并呼吁基金公司进一步发挥买方作用,参与上市公司公司治理.

--从一家已上报RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品的基金公司了解到,该公司偏债型RQFII产品已获香港证监会批准,正在等待香港证监会发布正式公告.业内人士认为,这意味着首批RQFII基金产品已获批.

--国家风电信息管理中心透露,到2011年底,全国风电累计并网装机容量将突破4,500万千瓦,在2010年3,107万千瓦的基础上同比增长逾45%.

--据Wind数据显示,截至12月29日,银行间及交易所债券市场今年累计发债7.81万亿(兆)元人民币,扣除央票後这一数字为6.40万亿元,较2010年全年5.12万亿元的发债量增加近25%.

--大连重工(002204.SZ)完成股权过户,新增股份上市流通,历时近一年的大连重工起重集团整体上市尘埃落定.华锐铸钢以25.29元/股向控股股东大连重工起重集团发行2.15亿股,收购其拥有的除华锐风电和大重公司股权之外的装备制造业资产及负债,交易标的作价54.42亿元.

--重庆钢铁(601005.SS)公告称,公司拟投资10.46亿元建江津基地项目,以不超过1.86亿元参与竞购收购重庆钢铁集团铁业公司的100%股权,公司控股子公司三峰靖江港务物流拟投资9.9亿元投资泰州港靖江港区新港作业区三峰码头工程.合计投资约22亿元.

--上海汽车(600104.SS)公告称,公司发行股份购买资产暨关联交易事项已发行完成,这标志着备受市场瞩目的上海汽车重组宣告成功,中国最大的汽车集团实现了整体上市.

--蓝帆股份(002382.SZ)停牌两个多月之後推出资产重组方案.公司拟以22.54元/股的价格,向控股股东蓝帆集团发行股份购买其所持有的山东蓝帆化工有限公司75%的股权,同时拟向不超过9名投资者发行股份募集配套资金.(完)

--整理 曾菱; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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