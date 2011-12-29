〔金属期市〕期铜下滑,因美元持坚且投资者警惕欧债危机

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 调查显示中国12月制造业活动可能萎缩
* 意大利标债得标利率从纪录高位回落
* 美国楼市数据意味着经济初步复苏
路透伦敦12月29日电---期铜周四连续第二日下跌,因美元持坚,投资者警惕欧元区主权债务危机,且担心主要金属消费国中国的经济成长.
由於欧债危机减缓了信贷,且促使投资者转向美元等避险资产,今年期铜价格已经跌去约23%.2010年和2009年铜价分别上涨30%和140%.
伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3收报每吨7,425美元,周三收盘价为7,465美元,下跌2.4%.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。