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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 07:48 BJT

〔金属期市〕期铜下滑,因美元持坚且投资者警惕欧债危机

* 调查显示中国12月制造业活动可能萎缩

* 意大利标债得标利率从纪录高位回落

* 美国楼市数据意味着经济初步复苏

路透伦敦12月29日电---期铜周四连续第二日下跌,因美元持坚,投资者警惕欧元区主权债务危机,且担心主要金属消费国中国的经济成长.

由於欧债危机减缓了信贷,且促使投资者转向美元等避险资产,今年期铜价格已经跌去约23%.2010年和2009年铜价分别上涨30%和140%.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3收报每吨7,425美元,周三收盘价为7,465美元,下跌2.4%.

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