〔金属期市〕期铜下滑,因美元持坚且投资者警惕欧债危机

路透伦敦12月29日电---期铜周四连续第二日下跌,因美元持坚,投资者警惕欧元区主权债务危机,且担心主要金属消费国中国的经济成长.

由於欧债危机减缓了信贷,且促使投资者转向美元等避险资产,今年期铜价格已经跌去约23%.2010年和2009年铜价分别上涨30%和140%.