《中国报摘》--金融时报12月30日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 头版头条:
--2011年中国银行业金融机构,特别是国有控股商业银行,主动调整信贷结构,支持经济增长;以结构优化为原则的信贷投放,较好地兼顾了实体经济需求和积极引导经济布局调整两个方面的政策目标.
* 其他:
--从中国银行间市场交易商协会获悉,截至12月29日,中国债务融资工具存量规模首次突破3万亿元人民币,达到30,062亿元.
--中国银联与公安部数据显示,今年1-9月银行卡犯罪涉案金额同比下降17.37%,银行卡欺诈率、坏账率等也呈下降趋势.(完)
--整理 李然; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。