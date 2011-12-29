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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 07:53 BJT

《中国报摘》--金融时报12月30日

* 头版头条:

--2011年中国银行业金融机构,特别是国有控股商业银行,主动调整信贷结构,支持经济增长;以结构优化为原则的信贷投放,较好地兼顾了实体经济需求和积极引导经济布局调整两个方面的政策目标.

* 其他:

--从中国银行间市场交易商协会获悉,截至12月29日,中国债务融资工具存量规模首次突破3万亿元人民币,达到30,062亿元.

--中国银联与公安部数据显示,今年1-9月银行卡犯罪涉案金额同比下降17.37%,银行卡欺诈率、坏账率等也呈下降趋势.(完)

--整理 李然; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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