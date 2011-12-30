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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 08:08 BJT

全球外汇市场12月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 西班牙新任首相拉霍伊(Mariano Rajoy)料将公布经济举措.

-- - 汇丰12月中国制造业PMI终值公布

0030 - 澳洲10月民间信贷

0700 - 英国12月Nationwide房价指数

0900 - 意大利11月生产者物价指数(PPI)

1330 - 美国12月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数

1445 - 美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)

1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标

--编译 郑茵;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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