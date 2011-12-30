全球外汇市场12月30日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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-- - 西班牙新任首相拉霍伊(Mariano Rajoy)料将公布经济举措.
-- - 汇丰12月中国制造业PMI终值公布
0030 - 澳洲10月民间信贷
0700 - 英国12月Nationwide房价指数
0900 - 意大利11月生产者物价指数(PPI)
1330 - 美国12月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数
1445 - 美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)
1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标
--编译 郑茵;审校 张涛
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。